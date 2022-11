Gf Vip | nella casa Gianluca | ex di Antonella Fiordelisi | ' Tuo papà ti ha manipolata | tu mi ami' Lei sconvolta

GF, diretta 7 novembre: il ciclone Oriana Marzoli cambia gli equilibriCasa. Sorpresa per Alberto Gianluca l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi 'In questi giorni è arrivata una notizia ...... impegnata nell'avventura al GF7 - . Non sono venuto qui per andare contro di te in nessun ... alludendo ad esempio al fatto che il padre di Antonella - ospite13ª puntata - l'abbia ...Prima di entrare al Grande Fratello Antonella Fiordelisi era fidanzata con Gianluca Benincasa. Il mental coach è entrato nella casa durante la diretta di lunedì 7 novembre ...Nella Casa del Grande Fratello entra per un confronto Gianluca, ex migliore amico e per un periodo fidanzato di Antonella Fiordelisi: "Io la amo ancora ma anche lei, guardami negli occhi" ...