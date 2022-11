GF Vip 7 | è guerra tra il padre di Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca | il divieto di avvicinamento

(Di martedì 8 novembre 2022) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7,diBenincasa, si è presentato nella Casa per parlare con la ragazza e fare affermazioni molto forti. In primis contro ildi lei, Stefano, accusato di aver “manipolato” la figlia spingendola tra le braccia di Edoardo Donnamaria quando in realtà(sempre secondo) è ancora innamorata di lui. Ovviamente queste affermazioni hanno causato la dura reazione del signor. GF Vip 7, Stefanofurioso condiBenincasa “Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno un severodi ...

Nel corso del quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello, Antonella Fiordelisi ha avuto un faccia a faccia con l'ex fidanzato Gianluca Benincasa . Gftra Stefano Fiordelisi e Gianluca Benincasa Il ragazzo è sembrato molto provato e nel lungo confronto ha più volte dichiarato si essere certo che Antonella sia ancora innamorata di lui. Nel corso della quindicesima puntata del GF Vip si è parlato di Antonella, Edoardo e Gianluca. Ecco cosa è successo.Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi che, al Gf Vip, si è scagliato contro un'altra concorrente, entrata in gioco con lui nella tranche di ...