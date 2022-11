Eva Grimaldi a Belve | «Roberto Benigni mi amava Non è stata solo una notte con lui»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 8 novembre 2022) EvaDalla storia d’amore conai problemi legati all’alcool e alla droga. Sono questi alcuni dei passaggi fondamentali che Evaaffronterà nella nuova puntata di, in onda stasera in seconda serata su Rai2. Oltre ad Alessandra Celentano che confesserà di essere casta da tredici anni, Francesca Fagnani ospiterà l’attrice veneta. Ecco in anteprima alcune sue dichiarazioni. Tra i punti salienti della chiacchierata, il momento in cui la Fagnani ha rivolto alla sua ospite una domanda provocatoria ben precisa: “Lei ha avuto anche una storia d’amore con, ha detto: ‘La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’. ...