De Laurentiis jr | «Vogliamo portare il Bari in A Cessione? Vedremo»

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilè tornato in Serie B e sta disputando un campionato di tutto rispetto per una neopromossa, anche se di lusso visto la storia passata dei biancorossi. Ed è proprio recuperare quel prestigio perduto l’obiettivo del presidente Luigi De, figlio del patron del Napoli, Aurelio. Le idee sono chiare però in società, come L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il ds tedesco: "Non credo che il Napoli sia super felice di aver preso noi.arrivare almeno ai quarti". I giornali sono più cauti Helsinki (Finlandia) 10/08/2022 - ...nell'era De). ...... "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Bari, De: 'Grandi ambizioni,la A ...Ospite questa mattina in ‘Buongiorno Bari’ sulle frequenze di RadioBari, media partner ufficiale biancorosso, il presidente Luigi De Laurentiis ha analizzato ... Respiro all’interno del gruppo ...All’interno del gruppo si respira positività e voglia di vincere. Siamo partiti forte e questa ... evoluzione e continueremo a lavorare per migliorarlo“, ha concluso De Laurentiis.