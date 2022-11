Cop 27 | lo scorso ottobre un caldo senza precedenti | 2 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022) Loè stato il piùche l’Europa abbia registrato, con temperature di quasi 2superiori al periodo di riferimento 1991-2020. Lo segnala il Copernicus Climate Change Service (C3S) del sistema di osservazione satellitare europeo Copernicus. Temperature giornaliere record sono state rilevate nell’Europa occidentale in unconeccezionale per Austria, Svizzera e Francia, nonché per gran parte dell’Italia e della Spagna. “L’Europa ha appena vissuto il suopiùmai registrato, oltre 2la30, dopo la stagione estiva più calda mai registrata- dice Samantha Burgess, ...