Chris Evans è l’uomo più sexy del mondo del 2022 per People

(Di martedì 8 novembre 2022)piùdeldelsecondo la celebre rivista. L’attore, noto per aver essere stato Captain America nel Marvel Cinematic Universe, succede a Paul Rudd e a Michael B. Jordan, incoronati rispettivamente del titolo “Sexiest Man Alive” nel 2020 e nel 2021. Ad annunciare il vincitore del titoloè stato il conduttore Stephen Colbert durante il noto talk show The Late Show With Stephen Colbert. “È con umiltà e gratitudine che sono entusiasta di annunciare che la rivistaha deciso di assegnarmi l’incredibile onore di annunciarepiùdelper il secondo anno consecutivo“, ha dichiarato Colbert prima di mandare in onda un video ...

Il magazine conferisce a Captain America il titolo di Sexiest Man Alive 2022.stato incoronato da People come Uomo pi Sexy al ...Cena con delitto " Knives Out, 2019 REGIA: Rian Johnson ATTORI: Daniel Craig,, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Christopher Plummer Un famoso scrittore di gialli e ...Il People ha nominato Chris Evans come the Sexiest Man Alive del 2022. E dato che la bellezza non ha età, l'attore ha conquistato l'ambito titolo a all’età di 41 anni.Pif introduce la puntata dedicata a quelle famiglie che hanno anche 7 figli! Da non perdere su MTV martedì 20 maggio alle 21 e giovedì alle 23 ...