Bayern Monaco | Mané fuori per infortunio | preoccupano le sue condizioni

Commenta per primo Il Senegal trema. In vista del Mondiale in Qatar, preoccupano le condizioni della stella Sadio Mané. L'attaccante del, ex Liverpool , è uscito dal campo dopo 20' nel match di Bundesliga contro il Werder Brema a causa di un infortunio. La nazionale africana ora incrocia le dita: la prima partita del ...Poteva andare peggio, soprattutto se consideriamo che le due milanesi hanno evitato squadre come Real Madrid ,e Manchester City . In Europa League invece, la Juventus trova il Nantes , ... Il Senegal trema: Mané esce al 21' con il Bayern Monaco per un problema al ginocchio destro Senegal in ansia per le condizioni di Sadio Mané a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali in Qatar. L'attaccante del Bayern Monaco è ...Problema al polpaccio destro per Mané, sostituito nel primo tempo di Bayern Monaco-Werder Brema: tra pochi giorni iniziano i Mondiali.