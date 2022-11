Ascolti Tv 7 novembre 2022 | Flavio Insinna re dei game show | L' Eredità al 25 4%

(Di martedì 8 novembre 2022) Torna la rubrica dedicate aglitv della giornata precedente. A condire il Prime Time di Rai e Mediaset sono stati il ritorno di Sigfrido Ranucci su Rai 3, il nuovo film con Giuseppe Zeno su Rai 1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5: chi avrà avuto la meglio? Ma a fare maggior incetta di audience sono stati i, soprattutto quelli di mamma Rai. L', dopo una domenica sottotono, è tornata alla ribalta esi è riconfermato come il re dei giochi televisivi del momento!TV ieri 7Prime Time, GF VIP vince su Tutto per mio figlio Un nuovo film con Giuseppe Zeno ha giovato aglitv di Rai 1. A seguire ‘Tutto per mio figlio' sono stati 3.44 milioni di telespettatori, pari ad uno ...

tv lunedì 72022: preserale e access prime time Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.741.000 spettatori (22%); Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.746.TV " Nella prima serata di ieri, lunedì 72022, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua quindicesima puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 7 novembre 2022 ...Nella serata di ieri, lunedì 7 novembre, gli ascolti premiano il film di Rai Uno, Tutto per Mio Figlio con 3.437.000 spettatori pari al 19.9%.