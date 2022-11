Alle donne piace lo smartphone pieghevole

Leggi su panorama

(Di martedì 8 novembre 2022) Non è esclusiva dellema è il telefono più gettonato dal gentil sesso perché, è comodo e si può personalizzare secondo i propri gusti. Quanto basta per rendere il Galaxy Z Flip 4 lopiù femminile che c'è. Oltre al parere delle dirette interessate, del resto, a dirlo è la stessa Samsung, che nell'analisi delle differenze tra Z Fold e Z Flip - i due pieghevoli con cui i coreani hanno inventato una nuova categoria di prodotto - ha chiarito come il modello meno ingombrante sia il preferito d, attirate ddiverse colorazioni disponibili e dalla funzionalità Flex, che permette di sfruttare la fotocamera del telefono in modi creativi. Compatto e tascabile Secondo i dati diffusi da Samsung durante il lancio degli ultimi modelli, il rapporto di vendite tra Z ...