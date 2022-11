Vittoria Belvedere | Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi al teatro Ciak di Roma con “Figlie di Eva”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 novembre 2022) foto di Fabio Lovino– Sabato 12 e domenica 13 novembre il trio formato dasarà protagonista aldidella commediadi Eva insieme a Massimiliano Vado che ne cura anche la regia.di EVA è la storia di un uomo potente, che raggira tre donne, che a loro volta trovano il modo di vendicarsi. E’ la storia di un ragazzo che incontra tre fate madrine che lo aiutano a realizzare i suoi sogni. Ed è la storia di tre donne completamente diverse, che diventano amiche nonostante tutto.di EVA è la vita per come vorremmo che fosse e anche per com’è perché spesso ...