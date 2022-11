Ultime Notizie – Piacenza | 50enne muore schiacciata in una vetreria

(Di lunedì 7 novembre 2022) Infortunio mortale nella notte in unaa Borgonovo, in provincia di. Una donna di 50 anni, intorno le 3, sarebbe rimasta incastrata e poitra un nastro trasportatore e un macchinario porta bancali. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di accertamento ad opera dei Carabinieri della Compagnia dicoordinati dalla Procura che ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, deceduta sul colpo. Oltre ai Carabinieri sono intervenuti vigili del fuoco e ispettori del lavoro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Dramma sul . Una donna di 50 anni è morta questa notte dopo essere rimasta schiacciata mentre era al lavoro in una a Borgonovo, in provincia di . La donna, secondo il giornale Il Piacenza, si chiamava ...