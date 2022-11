TUTTO PER MIO FIGLIO | GIUSEPPE ZENO SI COMMUOVE NEL RICEVERE L’ALBERO DI FALCONE

(Di lunedì 7 novembre 2022)ricevedel Giudice Giovanni. Ospite di Francesca Fialdini nel programma ‘Da noi…a ruota libera’ per l’attore un film tv dal titolo ‘per mio’ che racconta la storia ispirata a fatti realmente accaduti di un uomo che si oppone al racket camorristico in onda su Rai1 questa sera, lunedì 7 novembre. Per il messaggio del film per la tv il cui protagonista è, proprio,, per chi nella vita trova il coraggio di opporsi alla malavita. E così, Francesca Fialdini riserva un regalo all’amato attore,dedicato a Giovannidi ficus che èra accanto alla casa dove abitava il giudice. Una talea che ‘porta’ in sé un ...

Nonostante questi problemi, anche Nick Carter si è affidato ad Instagramesprimereil suo dolorela morte del fratello Aaron. 'I veri responsabili sono la dipendenza e la malattia ...... "Non sto scherzando, aiuto" Damiano ha interrotto il concertoaiutare un ragazzo che era stato colto da malore. Ha chiamato lo staff e ha fatto in modo che venisse aiutato.è accaduto all'...Il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti mette l'Empoli nel mirino. Le condizioni fisiche del georgiano, del kosovaro e del secondo portiere ..."Difficile che accetti". Ma per il Nazareno le cose non stanno così, al momento: "No, è ancora tutto in discussione", si assicura. Lo stesso Cottarelli, interpellato dall'Adnkronos, non ha confermato ...