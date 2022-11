Tiziano Ferro pubblica il nuovo disco | ' Il mondo è nostro' e nel 2023 torna in tour negli Stadi

(Di lunedì 7 novembre 2022) La paternità, la depressione, le discriminazioni e le offese. C'è tutto ildidentro 'Il', ilalbum di inediti in uscita l'11 novembre per Virgin Records/...

La paternità, la depressione, le discriminazioni e le offese. C'è tutto il mondo didentro 'Il mondo è nostro', il nuovo album di inediti in uscita l'11 novembre per Virgin Records/Universal Music Italia. Sono 13 i brani che scavano dentro la sua vita, umana e artistica,...ha ancora voglia di stupire e questo venerdì (11 novembre) torna con 'Il mondo è nostro', settimo album di ...Un disco che è il racconto del suo mondo di questi ultimi anni. Un periodo intenso e importante per Tiziano che l’ha portato a diventare padre e a vive Ogni traccia racconta a suo modo e attraverso le ...Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Fare pace con il passato, anche quello più impegnativo della depressione, e aprire un nuovo capitolo della vita, segnato dal "sogno" realizzato della paternità e da ...