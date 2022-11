Terremoto Mediaset | sostituita una celebre soap | telespettatori in subbuglio

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un nuovoha colpito il palinsesto televisivo di. Infatti iadesso sono sotto choc: laviene. Nuovo cambio di programmazione per i vertici. In queste ore i vertici del Biscione hanno deciso di stravolgere nuovamente il palinsesto. Infatti stavolta a farne le spese è unaopera: cosa L'articolo proviene da Inews24.it.

TGCOM

commentadi magnitudo 3.2 registrato alle 21:17 in Friuli, con epicentro nei pressi di Torreano (Udine), nel Cividalese. Seconde la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, la scossa si è ...Quello che sta facendo il neo proprietario del social network è un. In poche ore Musk ha licenziato tutti i vertici della società , si è autonominato amministratore unico e ora si prepara a ... Terremoto a Torreano (Udine), scossa di magnitudo 3.2 Un nuovo terremoto ha colpito il palinsesto televisivo di Mediaset. Infatti i telespettatori adesso sono sotto choc: la soap viene sostituita.La ex Mediaset prenota un ulteriore 4% del gruppo televisivo tedesco per salire fino al 29,9% dei diritti di voto ...