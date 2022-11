Roma | ancora un venerdì nero | l’11 Novembre sciopero dell’Atac

(Di lunedì 7 novembre 2022)torna il, a causa di unodel personale Atac. Saranno infatti a rischio i trasporti di bus, metro e tram dalle 8:30 alle 12:30. Lo scioperò riguarderà la rete Atac di bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie-Lido, Termini-Centocelle,-Nord, Cotral, ferroviarie Metre e-Viterbo Per quanto riguarda laTpl, il servizio sarà regolarmente garantito. Ecco le linee che non saranno toccate dalla protesta: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, ...

