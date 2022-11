Oroscopo di Paolo Fox del 7 novembre 2022 | Bilancia davanti a un bivio | lo Scorpione affronta problemi economici

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le previsioni riguardanti tutti i segni dello zodiaco dell’astrologoFox per la giornata di lunedì 7, con suggerimenti riguardanti amore e lavoro.Ariete Oggi la Luna transita nel segno e questo lo rende molto interessante. A breve termine i nati nell’Ariete avranno dei progetti da sviluppare. In amore per avere successo bisogna osare perché la fortuna aiuta gli audaci.Toro Opposizioni planetarie in corso per i nati nel segno e quindi è bene non agitare le acque in amore per non avere. Per il lavoro sono possibili situazioni di nervosismo legate a polemiche inutili.Gemelli In questo giorno c’è una buona vitalità in amore, dopo alcuni giorni non particolarmente interessanti. Possibili delle complicazioni in ambito ...