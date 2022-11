Meloni arriva in Egitto per la Cop27 | stretta di mano con Al Sisi quello che non permette la verità sul caso Regeni

... come più volte ripetuto dalla premier. Se trascorsi questi sei mesi non si è ancora trovato ... Se il lavoro nonci saranno altri 6 mesi di sospensione - formazione e poi sarà di nuovo ...La premier Giorgiapartecipa alla conferenza sul clima di Sharm el Sheikh , dove oggi interverrà in sessione plenaria, nel quadro dell'impegno italiano alla riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030, ...Le novità sul reddito di cittadinanza. Il taglio sarà progressivo e verranno stabiliti dei limiti di tempo. Il piano del governo Meloni per il reddito di cittadinanza. Il rinnovo sarà valido per perio ...Ecco allora che dalla Lega arriva la proposta di una stretta graduale ... un sistema di «politiche attive del lavoro», come più volte ripetuto dalla premier Meloni. Se trascorsi questi sei mesi non si ...