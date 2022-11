Marchisio | 'La Juve sta crescendo e con l'anno nuovo ci sarà una scalata importante'

TUTTO mercato WEB

Lapassa in vantaggio connonostante la bilancia pendesse di più verso i granata, nel secondo tempo show granata e due reti in due minuti poi Acrocetti regola i conti....Dopo decenni in cui il solo Claudioè stato protagonista della prima squadra bianconera, emergendo dal settore giovanile, la Juventus si trova cinque giocatori che si stanno rivelando utili ... Marchisio: "Juve, nel 2023 rientreranno giocatori importanti: la scalata è possibile" Sull’attuale momento positivo vissuto in ambito nazionale da parte della Juventus, si è espresso un ex calciatore che conosce molto bene la Vecchia Signora e le dinamiche interne dello spogliatoio: ..."Derby" è la parola chiave della tredicesima giornata di Serie A. Vincono Juventus e Lazio, cadono (e sbagliano molto) Roma e Inter ...