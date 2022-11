Intossicato dal monossido di carbonio | trattamento d’urgenza per un 42enne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nella serata di sabato 5 novembre 2022 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessita? di Zingonia e? stato effettuato undi ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione dadi. Si tratta di un, pare rimasto vittima del cattivo funzionamento di un generatore di corrente ubicato nel seminterrato di casa, in via Piccinini a Gazzaniga. Una volta arrivati i soccorsi, il paziente e? stato trasportato inizialmente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: poi il trasferimento in Habilita attorno alle 22.30, con ilche è iniziato poco più tardi. Una volta conclusa la terapia, il paziente e? stato riportato all’ospedale cittadino.