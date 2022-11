Green economy in mostra a Rimini per Ecomondo - Key Energy

Si aprono domani alla Fiera di Rimini Ecomondo e Key Energy, le manifestazioni gemelle che a novembre mettono in mostra nella città romagnola il meglio dellaitaliana. Ecomondo è dedicata all'economia circolare e allo sviluppo sostenibile, Key Energy si occupa delle energie rinnovabili. Il doppio evento andrà avanti fino a venerdì 11 novembre.Intesa Sanpaolo, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha erogato nel 2021 e fino al 30 settembre 2022, 29 miliardi di euro a supporto della, dell'economia circolare e ...Dopo il ponte di Ognissanti, arriva un’altra settimana all’insegna del tutto esaurito per gli alberghi di Rimini con 350 hotel aperti e tutti sold out grazie alla quattro giorni di Ecomondo che si apr ...Si aprono domani alla Fiera di Rimini Ecomondo e Key Energy, le manifestazioni gemelle che a novembre mettono in mostra nella città romagnola il meglio della green economy italiana. (ANSA) ...