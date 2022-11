Golden Boy | Pogba svela un aneddoto su Raiola | poi il commento sulle condizioni di salute

(Di lunedì 7 novembre 2022) Paulè ritornato sul palco deiBoy Awards dopo che lui stesso lo aveva nel 2013, quando appena ventenne aveva iniziato a far sognare i tifosi della Juventus. Il francese ha premiato la sua agente Rafaela Pimenta, che ha raccolto il testimone di Minodopo la sua scomparsa lo scorso aprile. L’ex Manchester United ha raccontato unsul suo procuratore ai tempi della sua esperienza in Premier League: “Quando ero giovane, a Manchester, Ferguson voleva farmi firmare il rinnovo. Quando è arrivato Mino, ha guardato il contratto ed ha detto: “Questo contratto non lo farei firmare neanche al mio cane. Paul, alzati e andiamo via”.Juventus A quel puntoè approdato alla Juventus dove il suo talento è esploso. Nel 2016 ...

Rafaela Pimenta è intervenuta aldove ha preso la parola ricordando lo storico agente Mino Raiola, scomparso nei mesi scorsi Le parole della super procuratrice Rafaela Pimenta su Raiola: BUCO - 'La mancanza di Mino Raiola ...Ospite sul palco deidove la sua agente Rafaela Pimenta è stata premiata come Best European Player's Agent, Pogba ha raccontato un aneddoto su Mino Raiola e il contratto con il Manchester United: 'Avevo 18 anni ...SERIE A - Al gala dei Golden Boy Awards, Paolo Maldini ha ricevuto il premio come migliore dirigente. Maldini ha parlato del figlio Daniel, andato a segno con l ...Quello che lega Claudio Marchisio e Fabio Miretti è come un filo sottile tra la Juventus del recente passato e quella del presente e del prossimo futuro. Cresciuti entrambi con la maglia bianconera co ...