' Giornata mondiale della gentilezza' in biblioteca con letture e laboratori per bambini - Cosa Fare

IlPiacenza

Si celebra in tutto il mondo il 13 novembre. Attenzione e rispetto verso il prossimo, pazienza, cura, cortesia dei piccoli gesti, ascolto dei bisogni degli ...Mandata in archivio la fase a gironi più compressa della storia, per fare spazio alin Qatar , con le sei giornate disputate in appena due mesi, la Champions League 2022 - '23 ...dei ... Il “male del XXI secolo”: il 7 novembre è la Giornata mondiale contro lo stress La celebrazione è stata accompagnata dalle musiche della Banda Margherita che ha concluso con l'inno nazionale.lo fa attraverso la voce dei bambini con il tricolore in mano e le fanfare e le bande musicali coinvolte in questa giornata di speciale memoria; lo fa attraverso i messaggi che ricordano la vittoria ...