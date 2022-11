Fiorello torna al bar | da oggi parte “Aspettando Viva Rai2”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Daci dà il buongiorno Il Tempo, di Car. Gua., pag. 20 Il buongiorno questa mattina lo darà. Si chiama «!» esulla piattaforma in streaming RaiPlay e, dal 5 dicembre, sulla seconda rete Rai. Sono state annunciate 135 puntate della durata di un’ora ciascuna dal lunedì al venerdì, con un «meglio di» nel weekend. E tutte le clip resteranno poi disponibili su RaiPlay. La messa in onda è stata anticipata da spot televisivi con la musica scritta eccezionalmente da Gigi D’Alessio che ha firmato anche il testo, interpretato da Rosario esclusivamente con una mimica teatrale del viso: «Buongiorno buongiorno, io sono Rosello, scusate mi chiamo Rosario. Mi sveglio alle 4 di ogni mattina, vi porto cornetti, caffè e cappuccini. ...

Giornata di esorsio su RaiPlay per, checon una sua trasmissione a viale Mazzini. Iniziato nei giorni scorsi con una marcia di avvicinamento sul suo canale Instagram, 'Viva Rai2', il nuovo programma mattutino dello ......Il conduttore ricomincia dal bar romano da cui trasmetteva la sua edicola Fiore con i suoi amici. Da oggi su Rai Play, "Aspettando Viva Rai2" ...