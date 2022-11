Elezioni Usa Midterm | Musk esorta a votare repubblicano

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Elonle “persone di mente indipendente” aalleamericane didi domani. Il Ceo dei Tesla ha lanciato l’appello da Twitter, il social da lui stesso appena acquistato, sollevando ulteriori dubbi sulla neutralità della sua gestione. “Agli elettori di mente indipendente: il potere condiviso taglia gli eccessi di entrambe le parti, dunque, raccomando diper unal Congresso dato che il presidente è democratico”, ha twittato. “I democratici e i repubblicani accaniti non votano mai per l’altra parte, quindi sono gli elettori indipendenti a decidere chi è in carica” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

