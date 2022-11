“È in ospedale” Selvaggia Lucarelli | paura e dolore per la mamma | “Cosa le è successo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022), scoperta choc sulla madre. Il giudice di Ballando con le stelle ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo preciso. Giudizi sempre molto pungenti, ma sinceri: la trasparenza dipuò piacere e può non piacere. Purtroppo nelle ultime ore per la giornalista è arrivata una notizia infelice. Ladiha il Covid. La notizia corre tra i fan del programma destando non poche preoccupazioni. Il duro sfogo arriva su Instagram: “Passato il periodo della grande emergenza Covid in Lombardia, mia madre prende il Covid”, ha ammesso il giudice di Ballando che non ha voluto nascondere ai fan la sua forte preoccupazione. Poi il racconto disottolinea un ulteriore momento non molto ...