Cyberwar | attacco Killnet a sito Cia Iezzi Swascan | Rilevata nuova forma di azione

(Di lunedì 7 novembre 2022) “CyberKnow, account Twitter specializzato nell’analisi di intelligence di fonti aperte, ha appena reso noto che il collettivo hacker russosta invitando i suoi sostenitori a sottoporre il proprio curriculum vitae alla CIA attraverso la modulistica on line presente sulinternet dell’agenzia di spionaggio statunitense. L’obiettivo non è tanto l’infiltrdi Langley con agenti doppi, quanto piuttosto di rendere inservibile con un sovraccarico il metodo di reclutamento online dell’Agenzia e al contempo ridicolizzarne la presunta trasparenza”. Lo comunica una nota. “Nel tweet si ironizza su quanti riveleranno la propria identità utilizzando indirizzi mail legittimi, mentre nei commenti sono diversi a denunciare l’ingenuità di chi nel farlo ha svelato l’indirizzo IP del proprio dispositivo localizzato in Russia”, prosegue il ...

