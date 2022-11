Cop27 | piano Onu per allarmi meteo in ogni Paese nel 2027

Agenzia ANSA

Il progetto "Primo allarme per tutti", preparato dalla Organizzazione meteorologica mondiale e da altri partner, è stato presentato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, alla Cop27. Costerà l'equivalente di 50 centesimi all'anno per persona per i prossimi 5 anni raggiungere tutti gli abitanti della Terra con allarmi tempestivi contro gli eventi meteo estremi, ma ridurrà i danni. Davvero una magra figura per chi come noi nel 2007 fummo protagonisti del primo piano europeo sul clima, il famoso 20-20-20. Quindi mentre le emergenze climatiche crescono e le opinioni pubbliche...