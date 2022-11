Valentino Rossi torna in Yamaha | ultim’ora pazzesca

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 6 novembre 2022) Conclusa la sua carriera un anno fanon riesce proprio a staccarsi dalla sua moto: ecco la decisione che ha fatto impazzire i tifosi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ passato poco meno di un anno dall’ultima gara in Moto Gp di. Era il 14 novembre 2021 quando il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.