Scoperto il buco nero più vicino alla Terra

(Di domenica 6 novembre 2022) Il, chiamato Gaia BH1, è 10 volte più massiccio del nostro sole e dista poco meno di 1600 anni luce d. La sua stella compagna ha un'orbita simile a quella della. Un gruppo di astronomi hauna soli 1.600 anni luce di distanza, il che lo rende ilpiù, secondo quanto riportato nella rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Quali sono le sue caratteristiche? Gli scienziati sostengono che questo, 10 volte più massiccio del nostro sole, si trova tre volte piùal nostro pianeta rispetto al detentore del record. Questo ...

"Questa è la prima rivelazione inequivocabile di una stella simile al sole in un'ampia orbita attorno a unnero di massa stellare nella nostra galassia". L'oggetto è stato rilevato grazie alla ...Astronomia:il primonero vicino alla Terra - Una massa stellare dormiente nella nostra Via ...Gli astronomi hanno annunciato venerdì di aver scoperto, quasi ma non del tutto in tempo per Halloween Il buco nero più vicino conosciuto. È ...Astronomia: scoperto il primo buco nero vicino alla Terra | Una massa stellare dormiente nella nostra Via Lattea.