Paura nel Salernitano per l’esplosione di una bombola di gpl

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Tanta, ma nessun ferito a Caggiano (Salerno) dove in via San Sebastiano è esplosa unaGpl che alimentava una stufa all'interno di un'abitazione.si é verificata questa mattina. Sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari della locale Protezione Civile Gopi-Anpas che hanno messo in sicurezza la zona. Non si sono registrati danni anche grazie al coraggio di due donne che sono riuscite a portare fuori l'abitazione laavvolta dalle fiamme.