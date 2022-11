Osimhen nella storia | è nella top 30 dei marcatori del Napoli

Da soloha tenuto continuamente in allarme la difesa bergamasca. Sulla scacchiera della ...lo spazio per guidare il Napoli interpretando un'altra grandiosa partita con grande presenza...Kvara stasera non c'era, così come non c'è stato. Sempre con queste domande su Kvara, non è ...conferenza pre - partita il mister non si fa abbindolare dai complimenti di Klopp: ' I ...Victor Osimhen continua a scalare la classifica dei cannonieri all time del Napoli. Il nigeriano è salito ieri a 37 reti in maglia azzurra, agganciando dunque Bruno Giordano e Antonio Juliano ed entra ...L'editoriale di Alessandro Barbano sul momento del Napoli sempre più al comando della classifica e analizza anche la sfida di Bergamo ...