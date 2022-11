Migranti | alta tensione a Catania Sbarchi dalla Geo Barents Ma il capitano dell’Humanity1 non parte E’ scontro legale

(Di domenica 6 novembre 2022) Anche per 100 fragili dello Geoè stato autorizzato lo sbarco a. Ma èsu chi non può scendere, come prevede il decreto del governo sui flussi migratori. Il livello diè altissimo. Lo dice con fermezza il comandante della Humanity 1, Joachim Ebeling, spiegando che "ci è stato ordinato di lasciare il porto di, ma io non posso, dobbiamo trovare una soluzione qui perché sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti, come ha spiegato il mio" L'articolo proviene da Firenze Post.

... soprattutto quando già allora si parlava di, divenuta emergenza da diversi anni a questa ... La mafia ormai viaggia nell'finanza , investe nelle immobiliari, fa operazioni che ci sfuggono ...Talmenteera la posta in gioco che Rackete, il 29 giugno, decise consapevolmente di ignorare ... Suiparla Rita Dalla Chiesa Mossa questa che a molti suonò come la parola fine della ..."Nel provvedimento in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35 migranti rimasti non c'è una scadenza ... Il livello di tensione è altissimo. Lo ha detto ...Così Papa Francesco sull’aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein. Al nuovo governo “auguro il meglio per il bene dell’Italia. Io sempre auguro il meglio a un governo perchè il governo è per tu ...