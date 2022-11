L’Arsenal batte anche il Chelsea e rimane in testa alla Premier

(Di domenica 6 novembre 2022) :squadra di Arteta basta una rete di Gabriel per superare i bluesnon si ferma più. La squadra di Arteta superaila Stamford Bridge e mantiene la vetta dellaLeague, a due punti dal Mster City. Decisiva la rete di Gabriel al 63?, che vale i tre punti per i Gunners. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

anche il Chelsea e rimane in testa alla Premier: alla squadra di Arteta basta una rete di Gabriel per superare i bluesnon si ferma più. La squadra di Arteta supera anche il ...risponde alla vittoria di ieri del Manchester City battendo 1 - 0 il Chelsea a Stamford Bridge nel penultimo turno di Premier League prima dello stop per il Mondiale e torna in vetta con due ... Premier League: l'Arsenal batte il Chelsea e torna in vetta