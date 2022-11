Jeff Bezos | l’ex domestica denuncia il patron di Amazon | “Costretta ad andare in bagno passando per la finestra | turni di 14 ore”

(Di domenica 6 novembre 2022)adinper ladella lavanderia, obbligata a lavorare 14 ore di fila senza sosta, vittima di discriminazioni e insulti razzisti. Sono pesanti le accuse che un’exha rivolto ain una causa presentata al tribunale di Seattle. Lo riporta il New York Posy, spiegando che Mercedes Weda, che ha lavorato per ildidal 2019 al 2022, ha sportoraccontando tutti gli orrori vissuti nella nella lussuosa residenza del miliardario. Laha accusatodi costringerla a lavorare dalle 10 alle 14 ore al giorno senza pausa pranzo né riposo “se la famiglia era in casa”. Lei e altri membri dello ...

Jeff Bezos, l'ex domestica denuncia il patron di Amazon: "Costretta ad andare in bagno passando… Costretta ad andare in bagno passando per la finestra della lavanderia, obbligata a lavorare 14 ore di fila senza sosta ...L'ex domestica di Jeff Bezos fa causa al miliardario. Sono molto pesanti le accuse che denuncia al tribunale di Seattle. Costretta ad andare in bagno passando per la finestra ...