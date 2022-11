Iran | morta un’altra ragazza | proteste e polizia spara

Leggi su italiasera

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – Nuovein, in particolare nelle università e nel nord ovest del Paese a maggioranza curdo, dove continua la rivolta contro il governo dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata dallamorale di Teheran con l’accusa di non indossare correttamente l’hijab. Secondo gli attivisti dell’ong Hengaw, con sede a Oslo, gli agenti dellahannoto oggi contro i manifestanti e ferito 35 persone a Marivan, una città nella provincia del Kurdistaniano. Qui la nuova protesta è esplosa per la morte di Nasrin Ghadri dopo essere stata picchiata sulla testa dalla. Laè stata sepolta in fretta all’alba e senza cerimonia funebre per evitare, secondo gli attivisti di Hengaw, che ...