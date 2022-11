Humanity a Catania | 35 ancora a bordo Martedì vertice in Francia sull' accoglienza

E' ancora ormeggiata nel molo di Levante del porto dila nave1, da dove, secondo stime della ong tedesca, ci sono ancora circa 24 soccorse in mare, dopo lo sbarco di 155 migranti che rientravano nei requisiti previsti dal provvedimento ...Nella notte è approdata ala Ong1: 'Devono scendere tutti secondo le regole del diritto di asilo' fanno sapere dalla nave. E al largo, sempre più vicina, c'è la Geo Barents. Nel porto siciliano la tensione è ...DALLA NOSTRA INVIATA CATANIA Si complicano ulteriormente gli sbarchi in corso a Catania. La Humanity 1, arrivata in porto ieri sera, ha fatto sapere di aver ricevuto questa mattina l’ordine di ...Durante la notte è giunta nel porto di Catania la nave Humanity 1 con a bordo 179 naufraghi. Èstata eseguita una ispezione sanitaria per individuare fragili, donne e bambini, i soli ...