Humanity 1 | sbarcano a Catania 144 profughi | attesa anche la Geo Barents Piantedosi contestato a VeneziIn zona altre due navi ong

Sullo " sbarco selettivo " dei migranti attraccati al porto di Catania con la nave ong1 si leva forte la voce dei vescovi italiani , che definiscono "un attacco alla democrazia" ......Concluse le verifiche da parte delle autorità italiane e messi in sicurezza tutti coloro che ne avranno necessità, la navee il resto dei passeggeri devono fare ritorno in acque ...Il ministro dell'Interno, arrivato in città per l'insediamento del nuovo rabbino della comunità ebraica, è stato accolto dalla protesta degli attivisti di Ong Mediterranea ...Lo sbarco selettivo dei migranti della nave Humanity 1 della Ong Humanity Sos al porto di Catania ha attirato sul governo le critiche delle opposizioni, che non condividono le modalità stabilite dal m ...