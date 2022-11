Alive Universe Today

Nella foto il satellite- 19, mentre viene trasportatoil sito di lancio. Credito: Weibo. La maggior parte dei voli di questo razzo sono per comunicazioni GEO e satelliti per ...... noto anche come- 1E, pesa 5.320 chilogrammi. Il satellite è in grado di fornire ... Dopo che il terzo stadio ha inviato Zhongxing - 1El'orbita GTO, il satellite raggiungerà la sua ... ChinaSat-19 verso l'orbita geostazionaria