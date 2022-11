Calciomercato Milan | la Sampdoria su Adli

(Di domenica 6 novembre 2022)sta trovando poco il campo e per questo motivo potrebbe andare via in prestito: interessa allaDall’arrivo alYacineha trovato pochissimo spazio. Il francese potrebbe partire in prestito a gennaio e c’è un club è interessato a lui. Secondo quanto riportato da Clubdoria46, lapotrebbe pensare a questo tipo di soluzione con il numero 7 rossonero che andrebbe in blucerchiato per trovare il giusto minutaggio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSONERI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Adli sta trovando poco il campo e per questo motivo potrebbe andare via in prestito: interessa alla Sampdoria Dall'arrivo alYacine Adli ha trovato pochissimo spazio. Il ....it vi offre le due sfide live in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA - ... CLASSIFICA SERIE A: Napoli 35,29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23, Juventus* ...Gli azzurri cadono a Verona: decisivo un penalty. Voce grossa dei rossoneri trascinati dalla tripletta di Lazetic, rossoblù di rimonta con l'Udinese ...Il trequartista farebbe al caso del tecnico per il prosieguo della stagione, Maldini ha intenzione di proporre uno scambio ai viola proponendo uno degli uomini in uscita ...