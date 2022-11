Cagliari | uccide la moglie e poi si consegna Trovato con il coltello insanguinato durante un funerale

la accoltellandola e poi si consegna ai carabinieri che incontra per strada. oggi intorno alle 12 in un centro di accoglienza per migranti in via Gramsci a in provincia di , dove un uomo avrebbe ...... anche lei di nazionalità serba, con uno o più fendenti, in una struttura di accoglienza per migranti in via Gramsci a Capoterra, nel centro del la cittadina della Città Metropolitana di. L'...Ancora un femminicidio tra le strade del cagliaritano. È Metusev Slobodanka la donna di 48 anni uccisa a colpi di fendente dal compagno Stevan Sajn di 50 anni ...Ha accoltellato la moglie e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella ...