“Ballando con le stelle” | chi è la coppia eliminata della quinta puntata

Leggi su tvzap

(Di domenica 6 novembre 2022) News Tv, “con le” eliminati5 novembre 2022 – Chi è laa “con le”? Chi è uscito alla finedel 5 novembre 2022? È stata una serata pazzesca, ricca di colpi di scena: alcune esibizioni sono state davvero superlative, non sono mancate poi le polemiche tra giurati, più volte in disaccordo sulle performance. A stravincere è stata laformata da Rosanna Banfi e Simone Casula. Sono stati proprio loro a balzare al primo posto in classifica grazie al tesoretto assegnato da Rossella Erra. Laha ottenuto la metà del tesoretto totale (costituito da 50 punti). L’altra metà del punteggio, per volere del ...