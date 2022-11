Amici 22 | puntata 6 novembre 2022 | il ciclone Malgioglio | torna Vessicchio

I tredella soffitta hanno vinto alla lotteria . Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nelladella Soap in onda il 7 novembre 2022 , Casilda comincerà a pensare come usare i ...Oggi , domenica 6 novembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibiledi, il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione. Tra gli ospiti speciali in studio l'istrionico Cristiano Malgioglio, Marco Mengoni , che canterà il suo ultimo singolo Tutti i ...Amici 2022: eliminati, chi è stato eliminato nel corso della puntata di oggi, 6 novembre del talent show di Maria De Filippi su Canale 5 ...Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 novembre. Allievi, professori, Canale 5, streaming, Maria De Filippi ...