Calciomercato.com

...hacoraggio, ha fatto scelte importanti quanto dolorose, sciogliendo il ballottaggio in porta per promuovere definitivamente Onana al posto di Handanovic e dando sempre più spazio ad, al ...... quando su punizione di Asllani è bravoa staccare di testa e battere Ulreich ma è in ...il viso o per bloccare la traiettoria del tiro diretto in porta Il VAR al settimo minuto non s'èla ... Acerbi si è preso l'Inter: zittiti i pregiudizi, aspettando Matturro | Primapagina In questa stagione con gli stessi calciatori e con in più Francesco Acerbi ha già preso 17 gol. Le imprese con il Barcellona e le partite vinte in campionato… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...