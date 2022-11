Trivelle | Governo pronto a sbloccare concessioni Cosa significa?

(Di sabato 5 novembre 2022): durante il Consiglio dei ministri di venerdì 4 novembre 2022, ilMeloni ha deciso dilerelative alle estrazioni di gas nel Mar Adriatico e di dare il via a nuove attività di ricerca su tutto il territorio nazionale. La misura sarà dettagliata nel prossimo Decreto Aiuti: l’esame del Parlamento questa settimana. Eccodovrebbe essere previsto in breve.prevede lo “sblocca –”?: una misura con l’obiettivo di “garantirci la sicurezza energetica”, così il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin ha definito la norma sullo sblocco delle estrazioni nel Mar Adriatico che ilintende inserire nel prossimo Decreto Aiuti. Secondo i tecnici dell’esecutivo 2 i ...

"IlMeloni dovrebbe fare quello che non hanno fatto i governi precedenti: scommettere sulle ... Luciano Di Tizio, secondo cui "concedere nuovo spazio allerappresenta un errore ...Di fronte a tutto ciò il biglietto da visita delitaliano alla Conferenza sul clima internazionale è drammatico. Guardano al passato, al Medioevo'. Ma non è inutile la Conferenza sul clima ...“ Prudente, realistico, sostenibile e responsabile” con queste parole il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgett i, all’unisono con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l’approc ...Il Consiglio dei Ministri che si è svolto ieri sera ha approvato nuove concessioni per aumentare l’estrazione di gas nel Mar Adriatico ...