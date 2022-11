Probabili formazioni Sampdoria-Fiorentina | tredicesima giornata Serie A 2022 2023

(Di sabato 5 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I doriani hanno bisogno obbligato di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e vorranno certamente approfittare di unaimpegnata giovedì nella trasferta lettone con l’RFS. Chi vincerà? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici.– Stankovic potrebbe schierare tre trequartisti alle spalle di Caputo, con Gabbiadini favorito su Sabiri insieme a Leris e Djuricic. Out Verre per squalifica.– Kouame certo ...

Goal.com

Juventus - Roma:ufficiali JUVENTUS (4 - 3 - 3) : Peyraud - Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. Allenatore: Montemurro. ...I blucerchiati a caccia della prima affermazione in campionato davanti al pubblico di casa, toscani in serie positiva da tre incontri tra campionato e Conference ... Probabili formazioni Serie A: 13ª giornata Tra Carrarese e Fermana si prospetta un incontro sbilanciato, almeno sulla carta. I toscani, sesti in classifica, puntano ad isaarsi ancora più in alto ed arrivano da 4 punti ...Monza-Hellas Verona è valida per la tredicesima giornata di serie A. Una sfida diretta per la salvezza, tra due squadre che cercano riscatto. Allo U-Power Stadium va in scena un delicato scontro salve ...