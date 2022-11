“Non è una cosa buona” GF Vip 7 | concorrenti preoccupati dopo l’ultima mossa degli autori

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) Il GF Vip 7 è iniziato da circa un un mese e mezzo. Com’è noto durerà fino a primavera inoltrata, quando a prendere il timone della prima serata di Canale 5 sarà Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi. Dovrebbero essere già iniziati i preparativi per il cast, si dice. Ma tornando al reality di Alfonso Signorini, giovedì scorso sono entrati dei rinforzi nella Casa più spiata d’Italia. Ovvero Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. In effetti in poco più di un mese sono stati già diversi gli abbandoni, tra ritiri, squalifiche e televoti flash oltre che eliminati da nomination. Leggi anche: “Francesco me lo ha giurato”. GF Vip, bomba Fiordelisi su Totti. L’amico Alex Nuccetelli scatena il putiferio GF Vip 7, vipponiI sei nuovidel GF Vip 7 hanno già stravolto ...