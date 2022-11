Napoli | nuovo furto a un calciatore | rubata l’auto della moglie di Kim

Money.it

... Verona e Sassuolo, pari con il). Adesso, in attesa delle altre gare, la classifica dice ... Esultano i granata, diall'assalto delle prime posizioni. Leggi i commenti Calcio: tutte le ...Di recente l'ex allievo di Amici che ha annunciato unprogetto , si è raccontato ai microfoni ... 'La sola certezza che ho è che morirò a'. Quanto guadagna Kvaratskhelia, lo stipendio del nuovo fuoriclasse del Napoli Nuovo impegno per la Gevi Napoli Basket che affronta domani , nella gara valevole per la sesta giornata del Campionato di Serie A, l’Umana Reyer Venezia. La gara di disputerà ...Sembra non esserci pace per i calciatori del Napoli. Solo qualche giorno fa infatti era stata rubata la macchina di Kvaratskhelia, ritrovata poche ore dopo. Questa volta è stato invece ...