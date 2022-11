Milan | D Maldini | “Scudetto? Si vedeva che in cuor nostro ci credevamo”

Forse è arrivato il momento di dire basta alla sindrome del risparmio che ha colpitoe ...i giusti rincalzi potrebbe risultare un'ennesima volta tragicomico (qualcuno si ricorda Chelsea -...Danielin questa stagione sta giocando con la maglia dello Spezia , ma in un'intervista a SportWeek è tornato sulla sua esperienza al: "Soprattutto Ibra sprona fino a insultarti, ma non te la ...Milan, la dirigenza vuole sistemare alcune questioni rimaste aperte. Andremo a vedere le prossime mosse di Maldini in merito a due giocatori. La pausa per i Mondiali permetterà alla dirigenza rossoner ...Nel corso dell'intervista rilasciata a SportWeek, Daniel Maldini, che tornerà questa sera da avversario con lo Spezia, squadra in cui gioca in prestito dal Milan, ha parlato del ...