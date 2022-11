Micol fa coming out al GF Vip e non è l’unica | “Anche io lo sono!”

Leggi su biccy

(Di sabato 5 novembre 2022) Ieri pomeriggio Giaele De Donà ha raccontato alcune sue esperienze con il marito Bradford Beck e una di queste era con un’altra donna.Incorvaia ha preso la palla al balzo ed ha spiegato chelei potrebbe andare tranquillamente con una donna. La sorella di Clizia ha detto che si innamora delle anime e non dei corpi e quindi è a tutti gli affetti pansessuale. “Ah tu, lui e una ragazza è successo? Anch’io sono così! Cioè se dovessi scegliere lo farei con una ragazza, sinceramente. Ma come concetto. C’è da dire che io non nego nemmeno che potrei stare con una donna. Io penso… insomma ho un concetto dell’amore, per quanto possa saperne io di amore, molto poco, ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono d’accordo che il corpo delle donne è proprio bello”. Giaele ha risposto alla coinquilina parlando ...