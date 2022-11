La guida definitiva per un weekend d' autunno a Ravello

Leggi su gqitalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Tra i punti più alti e spettacolari della Costiera Amalfitana con Capri sullo sfondo, appoggiata su un trionfo di limonaie dall’intenso profumo, mentre al di sotto le onde si infrangono sulle rocce,è un punto di osservazione privilegiato da cui godere della bellezza del mondo. Già Gore Vidal ne era rimasto affascinato tanto da acquistare Villa la Rondinaia, incastonata tra le rocce e immersa in un parco secolare, in cui ospitò, negli anni, la principessa Margaret, Jackie Kennedy, Mick Jagger, Andy Warhol e Paul Newman. Uno dei più bei belvedere del mondo, dicono in tanti, ma non è da meno Villa Rufolo, menzionata pure dal Boccaccio in una novella del Decameron e dalla quale Richard Wagner rimase così colpito da comporre il secondo atto del Parsifal, su cui aveva lavorato per ben 20 anni. L’antica residenza di ricchi mercanti è oggi un insieme di stili ...